乌克兰指俄采用斯大林种族灭绝策略

（早报讯）乌克兰在大饥荒纪念日指责俄罗斯再次采用苏联领导人斯大林的种族灭绝策略。

据路透社报道，乌克兰总统泽连斯基星期六（11月26日）在社交平台Telegram写道：“他们曾经想通过饥饿将我们毁灭，现在则以黑暗和寒冷。我们不能被毁灭。”

斯大林在1932年11月派警察前往乌克兰，在当时刚集体化的农场没收所有谷物和牲畜，包括用为下一个农作物种植所需的种子。

在这之后，数百万名乌克兰农民在几个月内饿死。美国耶鲁大学历史学家斯奈德（Timothy Snyder）指这明显是有预谋的大屠杀事件。

乌克兰1991年脱离苏联独立后，为了纪念这起大饥荒事件（Holodomor），将每年11月第四个星期六定为大饥荒纪念日。乌克兰民众一般会在这一天于窗口点燃蜡烛。

泽连斯基的助理叶尔马克（Andriy Yermak）也在Telegram上说：“俄罗斯将会为所有大饥荒受害者，以及今天的罪行付出代价。”

乌克兰外交部则在声明中指责莫斯科再次采用1930年代的种族灭绝策略。

俄罗斯否认今年俄乌战争死者与蓄意种族灭绝策略有关，并说俄罗斯族和其他民族也因饥荒时期而受苦。

天主教教宗方济各不久前将俄乌战争与所谓斯大林时期“可怕的种族灭绝行为”作比较，并说乌克兰现在正在遭受与侵略有关的殉难状况（martyrdom of aggression）。

另一方面，泽连斯基也在星期六于乌克兰首都基辅，与盟国启动一项计划，为最容易遭受饥荒和干旱影响的的国家出口总值1亿5000万美元（2亿0635万新元）的谷物。