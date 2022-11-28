乌克兰：11月份黑海粮食出口量估计不足300万吨

（早报讯）乌克兰估计11月份黑海粮食出口量料达不到300万吨。

路透社报道，乌克兰基础设施部长库布拉科夫星期天（11月27日）晚在脸书说，由于俄罗斯试图限制船舶在港口接受检查，乌克兰11月的粮食出口量将少于300万吨。他说，10月份的粮食出口量约420万吨。

库布拉科夫说：“本来是每天进行40次检查，现在，受俄罗斯方面的限制，检查次数锐减了五倍。”他说，77艘运粮船还在土耳其排队等候通过检查，黑海三个港口目前的运力仅达到50%。

乌克兰总统泽连斯基前一天在基辅召开的国际粮食安全峰会上宣布，乌克兰已向20多个国家和欧盟筹集约1.5亿美元（约2亿新元），将用于向埃塞俄比亚、苏丹等贫穷国家出口粮食。

俄罗斯和乌克兰是全球主要的谷物出口国，两国出口的小麦占全球供应量的28%。

今年7月22日，俄罗斯、乌克兰就恢复黑海港口农产品外运分别与联合国和土耳其签署协议，协议的最初有效期为120天。根据协议，参与“黑海粮食倡议”的船只在伊斯坦布尔接受检查并确保船上没有装载任何货物后，可通过海上人道主义走廊前往乌克兰港口装载货物，回程船只再次在伊斯坦布尔接受检查后，可将粮食、食品和化肥运往全球市场。

乌克兰11月17日宣布，7月达成的黑海谷物出口协议将延长120天，俄罗斯外交部随后证实此事，称协议内容不变。这项协议有助于缓解全球粮食短缺问题。