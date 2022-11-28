五角大楼考虑为乌克兰提供廉价小型精确打击武器

（早报讯）美国国防部正考虑采纳波音公司的提议，向乌克兰提供廉价的小型精确炸弹，让乌军可将炸弹安装在火箭上，使乌军具备打击俄军防线后方的能力。

路透社引述消息人士报道称，俄乌战争持续，使乌克兰对先进武器的需求越来越大，美国与盟国的军火库存则在减少。

消息人士透露，波音公司提议为乌克兰提供“地面发射小直径炸弹”（GLSDB）。这种炸弹是将GBU-39小直径炸弹和M26火箭结合起来。

美国的M26火箭存量相对充足，而GBU-39每枚4万美元（约5万5000新元），价格相对低廉。

GLSDB可用导航系统（GPS）制导和防止电子干扰，能在所有天气条件下使用，还能对付装甲车。GLSDB的射程为94英里（约150公里），使乌军能够打击俄军后方的军事目标，通过扰乱俄军后方区域，帮助乌军继续推进反击。

美国计划最早在2023年春季交付这类炮弹给乌克兰。

美国陆军首席武器采购员布什（Doug Bush）上周透露，陆军还考虑加快生产155毫米炮弹，目前该炮弹只在政府设施中生产，或允许国防承包商制造这些炮弹。

布什补充说，俄国入侵乌克兰推动了美国武器和弹药需求。美国与东欧盟友为军援乌克兰“下了很多订单”，也推高武器需求。

波音公司和五角大楼拒绝对上述消息发表评论。国防部发言人戈尔曼（Tim Gorman）表明，美国及盟友将确定并考虑最合适乌克兰的系统。