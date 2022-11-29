称马国团结政府为少数政府 哈迪阿旺质疑安华任相资格

（早报讯）马来西亚国民联盟成员党伊斯兰党主席哈迪阿旺指，首相安华是被法庭定罪及寻求特赦的前囚犯，并质疑安华是否有足够资格担任国家领导人。

星洲网报道，哈迪阿旺星期一（11月28日）配合刁曼州议席选举，在甘榜孟达拉发表政治演讲时说：“我们不知道这名少数政府的领导人是否有足够的资格，因为他之前被法庭定罪，寻求（国家元首）特赦。”

“如果他没有犯错，为什么要寻求特赦？这样的人能当一国之首吗？”

哈迪阿旺说，安华“在演讲中说要打击贪污、打击滥权、打击盗取国家财产的盗匪等等，但为了得到足够议员支持，现在却跟这些人同流合污组建政府。”

哈迪阿旺说，这是欺骗人民，人民必须做出反击，不能坐视不理。“这是大恶，我们必须反抗。”

哈迪阿旺还声称，伊党拒绝加入团结政府，是因为这个联盟是由非回教徒领导，并抨击这个少数政府“言行不一”。

“回教徒要的是由回教徒治理国家。80%或更多的回教徒是支持国盟的，还包括印度裔、华裔、沙巴和砂拉越非土著在内的其他族群。”

哈迪阿旺说，这支持足以让大多数人根据伊斯兰选举国盟为合法政府。

他说，现在的团结政府是由在第15届全国大选赢得最多议席的民主行动党所控制。

“现在主导的是民行党，不是伊斯兰（政党），人民公正党赢得30个议席中，马来选区只占一部分，其他是非马来选区，而民行党赢得了40席。”

“有了这个少数（民族），就有了一个少数政府，此事已造成巫统内部不满和抗议，这是不健康的现象。”