藏永冻土逾4万8500年 科学家复活“僵尸病毒”

（早报讯）全球气候暖化导致古代永久冻土解冻，可能释放出仍具传染性的“僵尸病毒”，对人类构成新的威胁。

据彭博社报道，欧洲研究人员检验了从俄罗斯西伯利亚地区的永冻土中，收集的20来种古代微生物样本，包括4万8500多年前冻结在湖底的一种病毒。研究人员恢复并重新归类了13种新的病原体，发现它们尽管在永冻层度过了许多年，但仍具传染性，所以称这些病原体为“僵尸病毒”。

科学家长期以来警告，大气变暖导致永冻土融化，将释放出以前被困的温室气体如甲烷，使气候变暖恶化。不过，科学家还不太清楚永冻土融化对休眠病原体的影响。

来自俄罗斯、德国和法国的研究小组说，他们所恢复的病毒，主要是那些能够感染阿米巴原虫（Amoeba）的毒株，所以对人类的生物学风险“完全可以忽略不计”。他们说，可能感染动物或人类的病毒的潜在问题要大得多，并说他们的工作推断出威胁是真实存在的。

研究人员在一篇发布到生命科学网站bioRxiv的论文中写道：“古老的永冻土很可能在解冻时释放出这些未知的病毒。这些病毒一旦暴露在户外环境，能保持多长时间的传染性，以及它们在这段时间内遇到并感染合适的宿主的可能性有多大，目前还无法估计。”

研究人员在报告中说，全球变暖导致永冻土融化不断加速，而且更多人会在北极地区居住，因此传染风险必然会增加。