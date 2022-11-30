俄乌战争持续 北约外长要确保俄周边小国保持稳定

（早报讯）北约成员国外交部长星期三（11月30日）将在罗马尼亚首都布加勒斯特召开会议，以确保俄罗斯周边小国保持稳定。

北约担心，由于乌克兰冲突持续，俄罗斯可能会破坏这些国家的稳定，挤压能源供应并推高能源价格。

荷兰外长霍克斯特拉星期二（29日）说：“我们召开这次会议是为了发出一个信号，即北约为其他国家创造稳定是多么的重要。”

北约星期二也承诺向乌克兰提供更多援助，以修复遭俄罗斯轰炸而受损的能源基础设施。

北约秘书长斯托尔滕贝格星期二说，俄罗斯将冬季天气当作“战争武器”。

他还说，北约30个成员国将与摩尔多瓦、格鲁吉亚和波黑举行会谈，这些国家正“面临俄罗斯的压力”。

他说：“我们将采取进一步措施，帮助他们保护独立，加强他们的自卫能力。”他补充说，确保他们的安全符合北约的利益。

爱沙尼亚外长雷因萨鲁告诉记者，北约希望确保乌克兰战争结束后，俄罗斯将“没有机会对邻国的安全选项和生活方式发号施令”。

应邀参加北约会议的波黑外长图尔科维奇说，她对俄罗斯针对波黑的意图感到担忧。

波黑正经历上世纪90年代巴尔干战争结束以来，最严重的政治危机。波黑国内的塞族人正挑战国家机构，寻求独立。他们相信至少得到了俄罗斯的默认支持。

她说：“我们政府中有俄罗斯的代理人，我们国家的分裂很深。”

欧洲领导人也担心，位于欧洲南部和东部边缘的国家在等待加入欧盟和北约时将失去耐心，使它们容易受到俄罗斯和中国的影响，并在遭遇不稳定时更加脆弱。

意大利外长塔亚尼说：“巴尔干半岛西部的稳定对和平至关重要。在这里，我们需要阻止俄罗斯人，我们需要更多欧洲（的影响力）。”

北约各国外长还将讨论如何增强社会的弹性。几天前，斯托尔滕贝格警告说，西方国家在摆脱对俄罗斯能源供应的依赖时，必须小心，不要对中国产生新的依赖。