西班牙首相署收到爆炸装置 与寄至乌使馆的相似

（早报讯）西班牙官方公布，首相办公室上星期四（11月24日）曾收到装有爆炸装置的邮件，与乌克兰大使馆、西班牙武器公司和西班牙空军基地过去几天先后收到的装置相似。西班牙国防部也在这个星期四（12月1日）收到邮件炸弹。

据路透社星期四（12月1日）报道，西班牙内政部说，西班牙将加强当地公共和外交大楼周围的安全。

西班牙国防部当天较早前证实，首都马德里附近一座空军基地收到疑似邮件炸弹。空军安全人员为邮件进行X光扫描后，确定信件内有机械装置。

西班牙国防部发言人也证实，国防部本身也收到邮件炸弹，专职警官前来拆弹。

乌克兰驻西班牙大使馆和西班牙东北部一家武器制造商，星期三（11月30日）先后收到邮件炸弹。

其中一枚炸弹在一名大使馆官员于使馆花园拆开邮件时引爆，导致这名官员受伤。一名西班牙官员称，使馆官员的一根手指受伤，伤口非常小。

武器制造商英剎那拿（Instalaza）则在几个小时后收到邮件炸弹。西班牙曾将英剎那拿制造的C90火箭炮捐给乌克兰。

俄罗斯驻西班牙大使馆也为此发推文，谴责与这起事件有关的任何威胁或恐怖行为。

西班牙内政部副部长佩雷斯（Rafael Perez）告诉记者，初步调查结果显示，装有炸药的信封是从西班牙境内寄出去。

消息人士告诉路透社，寄至首相办公室、乌克兰大使馆、空军基地和英剎那拿的物件都装在褐色信封里，收件人为这些机构的负责人。