朔尔茨敦促普京为乌克兰冲突寻找外交解决方案

（早报讯）德国总理朔尔茨星期五（12月2日）敦促俄罗斯总统普京尽快找到外交解决乌克兰冲突的方案，“包括撤出俄罗斯军队”。

据路透社报道，朔尔茨的发言人在一份声明中说：“总理特别谴责俄罗斯对乌克兰民用基础设施的空袭，并强调德国决心支持乌克兰，确保乌国有防御俄罗斯侵略的能力。”

克里姆林宫同日回应说，普京告诉朔尔茨，俄国对乌克兰基础设施的打击是“不可避免的”，并指责西方推行“破坏性”政策。

克宫在两国领导人进行一小时通话后发声明说：“人们注意到，俄罗斯武装部队长期以来一直避免对乌克兰领土上的某些目标进行精确打击。”

克宫补充说：“但现在，这些（打击）措施已成为对基辅，以及对俄罗斯民用基础设施的挑衅性攻击的被迫和不可避免的回应。”

最近几周，俄军袭击了乌国的能源网，随着冬季将临，俄军的针对性打击使数百万乌国民众处于寒冷和黑暗之中。

克宫发声明说：“人们注意到包括德国在内的西方国家的破坏性路线，这些国家正在向基辅政权输送武器，并正在训练乌克兰军队。

普京说，乌克兰的西方盟友提供的“政治和财政支持”，“导致基辅完全拒绝任何谈判的想法”。

这是普京和朔尔茨自9月中旬以来的第一次会谈，两国领导人都同意保持联系。