欧盟27国对俄石油设置每桶60美元价格上限达成一致

（早报讯）欧盟27个成员国对俄罗斯出口石油设置每桶60美元（约81新元）的价格上限达成一致，波兰星期五（12月2日）同意这项协议，为欧盟于周末正式通过协议铺平道路。

路透社和新华社综合报道，波兰要求为俄罗斯海运原油价格上限附加额外条件。波兰驻欧盟大使萨多斯说，这项协议包括设置一个调整机制，确保油价上限至少低于市场价格5%。

按照这一价格上限，如果石油售价超过每桶60美元的门槛，将禁止为俄石油运输提供保险、金融等服务。

俄罗斯下议院外交事务委员会主席斯卢茨基告诉塔斯社，欧盟这项举措将危及自身的能源安全，而且违反了市场法律法规。

美国白宫则对欧盟就俄罗斯油价上限达成协议表示欢迎，称协议表明欧盟反对俄罗斯入侵乌克兰的坚定决心。

欧盟轮值主席国捷克星期五在谈判结束后在社交媒体上说，协议仍需经过书面程序正式批准，相关细节将于星期天公布。

七国集团（G7）财长9月达成协议，对俄出口石油设置价格上限。根据协议，七国集团将从12月5日起对俄原油实施限价，2023年2月5日起对俄精炼石油产品限价。俄方说，将不会向对俄石油实施限价的国家供应石油和石油产品。限制从俄进口石油和对俄石油设置价格上限等提议，只能导致油价像天然气价格一样飙升。