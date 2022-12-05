美国正与俄罗斯商讨交换囚犯

（早报讯）美国正在与俄罗斯“积极接触”，讨论交换囚犯，以换取俄罗斯释放被拘留的美国人格里纳（Brittney Griner）和惠兰（Paul Whelan）。

美国国务卿布林肯在哥伦比亚广播公司电视台星期天（12月4日）播出的电视节目《面向全民》（Face the Nation）中说：“我们必须审视所进行的接触和讨论是否产生实际结果。这是最重要的事情，但我们并没有因为几个月前提出了一个建议而满足于现状。在这几个月里，我们一直在努力，希望有好的成果。”

今年7月，美国向俄罗斯建议交换囚犯，旨在让被俄罗斯当局拘禁的美国女子篮球球星格里纳和退役海军陆战队队员惠兰获释。俄国媒体猜测美国当局可能释放布特（Viktor Bout）。布特2012年在美国被判25年监禁，罪名包括非法售卖武器和参与谋杀美国公民。

格里纳今年2月在莫斯科机场因持有大麻油被捕。她被判处九年监禁，11月被转移到偏远地区的监狱。

惠兰2018年到俄罗斯参加朋友的婚礼，之后被捕。他被俄罗斯法院判定犯下间谍罪，2020年被判处16年监禁。

据俄罗斯媒体报道，一名俄罗斯高级外交官11月在莫斯科告诉记者，交换囚犯的可能性在增加，并承认可能要求美国释放布特。美国国务院则迅速否认。国务院发言人帕特尔（Vedant Patel）告诉记者，俄罗斯“一直未能本着诚意进行谈判”，并说克里姆林宫“未能在既定渠道或任何其他渠道就这些问题认真谈判，这与它的公开声明背道而驰”。

布林肯星期天在电视节目上说，几个月前提出互换囚犯建议以来，美国政府一直定期参与讨论，并说美国会持续那么做，直到美国人都被带回家。