安华入禀民事诉讼 起诉霹州伊党主席拉兹曼诽谤

（早报讯）马来西亚霹雳州伊斯兰党主席拉兹曼抛出“推动同婚”指控后，首相安华入禀民事诉讼，起诉拉兹曼诽谤。

“当今大马”报道，安华星期一（12月5日）通过SN Nair律师楼，在线上向霹雳太平高庭入禀诉讼。

安华指拉兹曼有意忽略他之前发出的律师信，不愿撤回诽谤言论、道歉和停止重复相同言论，也拒绝支付赔偿费。基于此，他要求索取普通赔偿、补偿赔偿、加重赔偿和惩戒赔偿。

同时，安华也寻求法庭发布禁令，阻止拉兹曼进一步发表、撰写和刊登诽谤言论。

第15届大选期间，拉兹曼在当地夜市拜票和演讲时不断提醒选民拒绝希望联盟与国民阵线，而且指控安华推动同性恋、双性恋与跨性别者（LGBT）议程，“允许男男婚姻，女女婚姻”。

安华驳斥拉兹曼的指控后，更发出律师信，要求拉兹曼为诽谤言论公开道歉，同时赔偿500万令吉（约155万新元），但拉兹曼不予理会。

根据律师提交的解说文件（cause papers），安华说，至今为止，拉兹曼在脸书直播的争议性演讲视频获得94万4000浏览人次、5100人点击回应、429次分享，并有超过2600则留言。

安华再次驳斥拉兹曼的指控不实，而且从未向他求证。

安华强调，自己在全国乃至全球享有良好形象，向来积极倡导伊斯兰教义与核心价值观。他向来谴责所有有关LGBT议程的指控，并且从未推动同婚议程，一直专注为更远大的改革议程斗争。

“答辩人上述声明损害起诉人作为人民公正党主席、希盟主席、打扪国会议员和现任第10任首相的形象与声誉。”

安华说，拉兹曼的指控无可挽回地损害了他的声誉和品格，还令他遭受严重的仇恨、厌恶、谴责、羞辱和责备，还经历精神上的痛苦和焦虑。