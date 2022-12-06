普京驾车驶过修复的克里米亚大桥 签命令调整俄联邦国务委员会

（早报讯）俄罗斯总统普京星期一（12月5日）签署命令，对俄罗斯联邦国务委员会成员组成作出调整，将俄罗斯八个联邦主体的新任行政长官纳入该机构。同日，普京视察了修复的克里米亚大桥，还亲自驾车穿越大桥。

中通社报道，普京在视察大桥前会见了负责监督大桥修复工作的副总理胡斯努林。胡斯努林对普京报告称，大桥的路段部分已经修复。随后，普京驾驶汽车驶过经修复后的桥梁路面。

据介绍，修复克里米亚大桥动用了500人和约21件设备。即使在暴风雨期间也是全天候进行维修，还得出动潜水员。

10月8日，一辆卡车在克里米亚大桥上爆炸，导致一列货运列车的七节油罐车起火燃烧，公路桥部分路段受损。普京在听取相关部门调查报告后说，克里米亚大桥爆炸事件是针对俄重要民用基础设施实施的恐怖袭击。

俄罗斯联邦安全局10月12日公布，俄方已确认克里米亚大桥爆炸事件的组织者和参与者，并已拘留八名犯罪嫌疑人。俄联邦安全局官网还通报称，该局与俄联邦侦查委员会查明，对克里米亚大桥发动袭击的组织者是乌克兰国防部情报总局及该局负责人和相关特工人员。

俄罗斯交通部11月19日宣布，克里米亚大桥的公路桥部分经检修后恢复通车。

俄罗斯联邦国务委员会成立于2000年，是俄罗斯常设国家机构之一，委员会主席由普京担任，成员包括总理、国家杜马（议会下院）主席、联邦委员会（议会上院）主席、总统驻联邦区全权代表、议会党团领导人及各联邦主体行政长官等。

2020年12月8日，普京签署《俄罗斯联邦国务委员会法》，强化俄联邦国务委员会地位。

俄联邦国务委员会主要工作包括保障政府协调运转、参与预算制定和人事安排、确定国家内政外交的主要方向及国家社会经济发展的优先方向等。