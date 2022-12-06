马国六州尚未正式商议是否同步举行州选举

（早报讯）马来西亚第15届全国大选在11月19日投票及新政府顺利组建后，各方都关注登嘉楼、吉兰丹、吉打、雪兰莪、森美兰及槟城等六州何时及是否同步举行州选举。登嘉楼伊斯兰党政府认为，应该趁着目前选民热情未退而提早举行州选举，但也愿意与其他五州政府商议是否同步解散州议会，以减低选举成本。

这六州之中的登嘉楼、吉兰丹与吉打是伊斯兰党执政，雪兰莪、森美兰与槟城则是希盟执政。它们都没有与全国大选同步解散州议会而举行州选举。这次全国大选只有三个国阵掌权的州属，即彭亨、霹雳和玻璃市同步举行州选举。

登嘉楼州伊党选举主任阿里芬星期二说，伊党认为应该趁着目前选民热情未退，而提早举行登嘉楼州选举。他说，提前州选对伊党而言毫不困难，他相信国盟执政的登嘉楼、吉兰丹和吉打到时将同步选举。

他认为应该打铁趁热尽快选举。“选民（对我们的支持）还很火热。加上国阵与希盟并非组成联合政府，而是混合政府，这对我们更有利。”他说：“何时举行州选仍有待国盟领导层决定。但即使定在明年6月，距今也不远了。”

登嘉楼州务大臣阿末山苏里过后指出，州政府尚未决定是否与其他五州同步选举。他透露，他与其他五州领导人之前曾私下讨论此事，因为这能以节省选举费用。“（六州政府）至今只是非正式讨论（是否同步选举）。我们将在适当的时间和地点，正式讨论此事。”

至于解散登嘉楼州议会的日期，阿末山苏里说，此事也尚未定案。