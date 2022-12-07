佐治亚决选投票结束 民主党争取参院简单多数就看这一州

（早报讯）美国佐治亚州参议院议席决选投票于星期二（12月6日）举行，投票站已在当地时间星期二晚上7时（新加坡时间星期三早上8时）关闭。

《纽约时报》报道，佐治亚州各县可能在投票站关闭后不久就开始报告初步计票结果，但佐治亚州州务卿办公室说，为确保在公布计票结果前没有出现任何异常情况，他们必须先进行“健全检查”，可能得等到晚上11时才会公布计票结果。

在11月8日的中期选举，竞选连任的民主党籍佐治亚州参议员沃诺克（Raphael Warnock）赢得49.4%的选票，高于前总统特朗普支持的共和党候选人沃克（Herschel Walker）的48.5%。这个议席有三名候选人争夺，按照州法律，由于无一候选人得票率过半，得票最高的两名候选人须在12月6日进行第二轮投票。

佐治亚州的选举结果虽不影响参议院归属，但被视为特朗普影响力的又一次考验，同时也是民主党巩固对参议院的控制权，为迎战2024年总统选举打下更好基础的机会。

目前民主党已在参议院100个议席中掌握50席，凭借副总统哈里斯打破平局的一票继续控制参议院。若拿下佐治亚州议席，民主党便可掌握简单多数，从而控制各参议院委员会，在通过总统拜登提名的人选方面也会更顺利。这也意味着，民主党可以减少对党内较保守参议员的依赖，降低因自家人反对而无法通过议案的风险。