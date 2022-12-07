初步计票：民主党沃诺克得票已过50% 共和党对手徘徊在49%

（早报讯）美国民主党籍参议员沃诺克在佐治亚州的决选中，初步领先于前总统特朗普支持的共和党籍挑战者沃克。

路透社报道，根据《纽约时报》的实时计票报告，沃诺克和沃克的票数非常接近，目前沃诺克的得票率略高于50%，而沃克的得票率未超过50%，仍徘徊在49%。

另据爱迪生研究公司对52%估计选票进行的统计，初步预测沃诺克以52%的得票率领先于沃克的48%。

最终计票结果预计在当地时间星期二（12月6日）深夜（新加坡时间星期三午时前后）才会揭晓。

佐治亚州选举官员斯特林告诉美国有线电视新闻网（CNN），无论是星期二投票日当天，还是邮寄选票或提前投票的投票率都很高。

他说：“佐治亚民众都非常踊跃投票。”

在11月8日的中期选举，寻求连任的沃诺克赢得49.4%的选票，高于沃克的48.5%。

佐治亚州的选举结果虽不影响参议院控制权的归属，但被视为特朗普影响力的又一次考验，同时也是民主党巩固对参议院的控制权，为迎战2024年总统选举打下更好基础的机会。

目前民主党已在参议院100个议席中掌握50席，凭借副总统哈里斯打破平局的一票继续控制参议院。若拿下佐治亚州议席，民主党便可掌握简单多数，从而控制各参议院委员会，在通过总统拜登提名的人选方面也会更顺利。这也意味着，民主党可以减少对党内较保守参议员的依赖，降低因自家人反对而无法通过议案的风险。