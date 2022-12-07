俄罗斯担忧油轮积压土耳其海峡

（早报讯）俄新社星期三（12月7日）引述俄罗斯外交部副部长格鲁什科报道称，俄罗斯当局对土耳其博斯普鲁斯海峡的油轮堆积感到担忧，并正与保险和运输公司讨论这一问题。

业内消息人士星期二（6日）称，至少有20艘油轮在从俄罗斯黑海港口前往地中海时延误，因为运营商竞相遵守土耳其的新保险规定。这些规则是要求保险公司提供额外担保，并且是在西方国家上星期五（2日）针对俄罗斯海运石油价格设置价格上限之前颁布的。

格鲁什科说：“我们了解这一情况，并正在与运输公司和保险公司讨论这一问题。如果问题得不到解决，当然会有政治层面的介入。”

一名七国集团官员星期二澄清，俄罗斯黑海港口到地中海的油轮交通中断，是源于土耳其一项新的保险规定，而不是西方国家针对俄罗斯石油的价格上限。

石油出口大国哈萨克斯坦星期三也说，博斯普鲁斯海峡的油轮在冬季聚集是正常的。

哈萨克斯坦能源部在一份声明中说：“目前油轮在博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡的等待时间是六天。这在冬天是正常的。去年12月，这一海峡的等待时间约14天。”

据英国《每日电讯报》引述英国财政部发言人报道称，英国、美国和欧盟正与土耳其和航运服务业合作解决这一问题。这名发言人补充说，没有理由拒绝船只通过博斯普鲁斯海峡。