俄媒：美禁止俄外交官赴阿拉斯加基地公墓

（早报讯）俄罗斯媒体报道，美国官员禁止俄罗斯外交官前往位于阿拉斯加州一个军事基地的公墓，看望苏联军人的坟墓。

路透社引述俄国国营塔斯社报道，俄罗斯驻美大使馆星期六（12月10日）晚间在社交平台Telegram上说，一组俄罗斯外交官在星期五和星期六访问阿拉斯加州主要城市安克雷奇。

俄罗斯外交官舒莫娃（Nadezhda Shumova）说：“不幸的是，美国地方机构在没有提供任何解释的情况下，不允许使馆外交官参观理查森堡国家公墓（Fort Richardson National Cemetery），他们无法在1942年至1945年于阿拉斯加牺牲的苏联飞行员和水手的坟墓前下跪。”

舒莫娃也说：“尝试通过美国国务院，希望能获准进入纪念场所但没成功，（俄罗斯）大使馆就此事发出的外交照会会也没人理睬。”

理查森堡国家公墓官网资料显示，需要获得许可证，才能前往这座位于理查森堡美国陆军设施内的公墓。

俄罗斯使馆也在推特上说，俄国外交官过去曾前往公墓。

有九名殉职苏联飞行员和另外两名军事人员葬在这座公墓。他们在第二次世界大战期间为执行一项计划，开飞机从美国飞往苏联时殉职。

这项计划在美国正式参战前进行，目的是向盟友提供被视为在美国防御工作上有着至关重要角色的物资。