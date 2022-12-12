峇厘岛州长：印尼刑法修正案不会对游客构成风险

（早报讯）印度尼西亚峇厘岛州长说，印尼国会新通过的刑法修正案不会对游客构成风险。

路透社报道，峇厘岛州长瓦扬（Wayan Koster）星期天（12月11日）发表声明，驳斥新法把婚外性行为定为罪行，可能吓跑游客的担忧。

瓦扬在声明中说，新法三年后才会生效，而且只有在父母、配偶或子女提出投诉的情况下，当局才会对被投诉者采取法律行动。

他说，即使在刑法修正案生效后，到峇厘岛旅游或居住的外国人还是无须担忧的。

瓦扬解释说，新刑法是根据早期更严格的刑法修订的，修订版的刑法“将能更好的保护个人隐私，每个人会更舒适自在。”

他还承诺，峇厘岛州政府将确保“游客在酒店、别墅、公寓、旅舍和水疗中心等进行登记时，不会被查问婚姻状况”。

瓦扬也驳斥有关峇厘岛的航班和酒店客房被取消的报道，他说，旅行社、旅游团、酒店和航空公司的数据显示，峇厘岛从2022年12月到2023年3月的预定数字都上升了。

印尼国会12月6日表决通过了酝酿数十年的刑法修正案，这个备受争议的修正案明令禁止婚外性行为和婚前同居，还将非强暴致孕的人工流产手术列为刑事罪。

修正案也规定，侮辱总统、诽谤国会、宪法法院、最高法院等国家机构以及未经批准举行抗议集会，都是违法行为。新法还禁止传播假新闻和违背国家意识形态的观点。