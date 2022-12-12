俄大使：英王室被建议勿与俄使馆有联系

（早报讯）俄罗斯驻英国大使克林说，英国王室被建议不要与俄国大使馆有任何联系。

综合路透社和俄罗斯卫星通讯社星期一（12月12日）报道，俄国《消息报》向克林（Andrei Kelin）提问，俄国外交使团工作人员是否与英王查尔斯三世有任何接触。克林回答：“没有，据我所知，王室成员被建议不要与俄罗斯大使馆保持或进行接触。”

克林也称，俄罗斯与英国方面的接触目前几乎为零，但莫斯科和伦敦都对完全断绝外交关系不感兴趣，俄罗斯与英国外交部保持联系，以便进行对话，并说断绝外交关系是最极端的措施。

克林指大多数西方政治人物已成为一日蝴蝶（one-day butterflies），对未来没有多少的认真思考，一心想着捞取政治分数。“这使他们无法理解从现在算起，一个月或一年后乌克兰会发生什么事。长期这样下去，乌克兰将成为失败国家，成为一个需要修补的黑洞。”

他也说，俄罗斯商人，包括在苏联解体后赚取巨额财富的所谓寡头，不再将伦敦视为避风港。

俄罗斯克里姆林宫早前在评论俄英关系前景时说，目前没有看到任何先决条件，任何理由，也没有希望在可预见的未来会有任何积极进展，但俄罗斯仍然保持其开放性，并已准备好在谈判桌上讨论最困难的问题，但不会令自身利益受到损害。