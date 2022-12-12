印尼官员保证外国游客不会在婚外性行为新法下被提控

（早报讯）印度尼西亚官员保证，前去度假的外国人，将不会在针对婚外性行为的新法下被提控。

综合法新社和路透社报道，印尼司法和人权部副部长希亚里杰（Edward Omar Sharif Hiariej）星期一（12月12日）告诉记者：“我想向外国游客强调，请前来印尼，因为你不会在这个条文下被提控。”

希亚里杰说，只有在配偶、父母或子女举报的情况下，才会以婚外性行为或同居罪名被提控，而通奸多年来在原有刑事法下一直是违法的。

印尼国会上星期通过刑事法修正案，修订版将加入禁止婚外性行为和未婚夫妇同居，新法三年后生效。当地官员解释，修订刑事法的目的，是要维护印尼价值观。

联合国就修正案对印尼公民自由可能构成的威胁表达关切，并说修订后的刑事法将可能侵蚀印尼的新闻自由、隐私和人权。

印尼为此传召联合国驻地协调员。印尼外交部发言人法扎夏（Teuku Faizasyah）说，外交部认为联合国在表达关切前，应该与印尼政府进行协商。

度假胜地峇厘岛省长科斯特（Wayan Koster）星期天（11日）在声明中说，新法只有在家长、配偶或子女投诉的情况下才适用，峇厘岛地方政府也将确保在酒店、别墅、公寓、宾馆等任何旅游住宿办理入住手续时，不会出现检查入住者婚姻状况的步骤。