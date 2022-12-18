基辛格：是时候通过谈判实现乌克兰和平

（早报讯）美国资深外交官基辛格呼吁，是时候通过谈判实现乌克兰的和平，以减少引发灾难性世界大战的风险；如果西方国家意欲通过俄乌战争瓦解俄罗斯，世界可能陷入一发不可收拾的核动荡。

路透社星期天（12月18日）报道，现年99岁的基辛格在英国周刊《旁观者》撰文称：“是时候在已经实现的战略变革的基础上，建立新的框架，通过谈判实现和平。”

基辛格在这篇名为《如何避免另一场世界大战》的文章中指出：“一个和平进程应该将乌克兰与北约联系起来……中立的选择已不再有意义。”

今年5月，基辛格曾提出停火建议，希望俄罗斯部队回到2月24日入侵前的状态，并以克里米亚作为“谈判”筹码。

美国中央情报局局长伯恩斯日前表明，虽然大多数冲突以谈判结束，但中情局的评估显示，俄罗斯还未认真看待以谈判结束战争的建议。

俄乌冲突是2014年乌克兰危机以来俄乌双边关系恶化的集中体现，尤其是克里米亚全民公投并入俄罗斯，使得两国关系处于敌对状态。

基辛格指出，如果证明不能回到2014年的状态，那么在俄罗斯声称掌控的领土上进行国际监督的公民投票，可能是一种选择。

基辛格警告，西方国家要削弱俄罗斯，或推动俄罗斯解体，或破坏俄罗斯制定战略政策的能力，会导致横跨11个时区的广袤土地陷入权力真空与动荡。