称俄可能在冬天大幅升级战事 乌正为此做好准备

（早报讯）乌克兰总统高级顾问波多利雅科指俄罗斯可能会为了扭转战局，同时限制国内的政治反弹，在冬天大幅升级战事。

波多利雅科接受《纽约时报》访问时说，尽管俄军在战争的头10个月遭遇重挫，但俄军目前正在制定类似于苏联在二战期间采用的战术，即利用步兵展开大规模地面攻势，而乌克兰正为此做好准备。

俄军日前向乌克兰的电网设施发射了数十枚导弹，造成至少三人死亡，九处能源设施受到破坏。

乌克兰总统泽连斯基星期天（12月18日）晚上在全国视频讲话中告诉人民，经过两天的努力抢修，已有多300万人恢复了电力供应，加上星期六（17日）的600万人，恢复电供的人口总数已增至900万。

另外，英国首相苏纳克星期一（19日）将与包括北欧和波罗的海等国的联合远征军（Joint Expeditionary Force）领导人开会，他将宣布会在明年依据一份价值2亿5000万英镑（约4亿1329万新元）的合约，持续为乌克兰供应炮弹。

美国前国务卿基辛格在《旁观者》（The Spectator）杂志撰文指出，俄乌是时候通过谈判达成和平协议，以降低爆发另一场世界大战的风险。不过，乌克兰认为，基辛格的言论相当于“安抚侵略者”，并表明乌克兰不可能达成涉及让出领土的协议。