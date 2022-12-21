克宫：泽连斯基访美不会带来任何好处

（早报讯）克里姆林宫说，乌克兰总统泽连斯基访问美国不会带来任何好处，直言俄罗斯不认为俄乌两国有和谈的机会。

路透社报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫星期三（12月21日）说，西方继续向乌克兰供应武器将导致冲突加剧，并警告这可能对基辅产生负面影响。“武器供应仍持续，且范围也在扩大。当然，这一切都会导致冲突加剧。这对乌克兰而言不是件好事。”

乌克兰总统泽连斯基星期三访问华盛顿，是俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，首次出国。

泽连斯基同天上午发推文说，他正在前往华盛顿途中，抵达后将与拜登总统举行会谈，以及向美国国会发表演说。

美国政府高级官员说，泽连斯基访美期间，拜登将公布近20亿美元（约27亿新元）的援助乌克兰配套，并宣布今年冬季将向乌克兰交付爱国者导弹防御系统，以协助乌克兰加强防御。

当记者问起佩斯科夫，对于泽连斯基此次访美，俄罗斯有没有任何期待此行将带来任何好处时，他直言：“没有”。

乌克兰总统高级顾问波多利亚克则强调，这次总统访问美国具有高度象征意义并且“极其重要”。

“首先，访问本身和计划中的会议级别都表明了两国之间的高度信任。其次，这将最终结束俄方……想要证明乌克兰和美国双边关系不断冷却的企图。”

他还说，总统将能借此机会解释乌克兰的真实情况，例如需要哪些武器来对抗俄军，以及需要这些武器的理由。