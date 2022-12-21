普京：为俄军提供所须资源无资金设限

（早报讯）俄罗斯总统普京星期三（12月21日）承诺，将为俄军提供他们所需的一切，以支持他们在乌克兰的军事行动，敦促俄军必须从中吸取教训并加以解决在乌克兰面对的问题。

综合外电报道，普京当天与高级军事指挥官举行的年度会议上，发表了关于俄乌战事的主旨演讲。克里姆林宫发布的声明说，共有约1万5000名军人通过线上线下的方式，出席了这次的会议。

普京发表讲话时说，政府在为俄军提供所需的设备和硬件方面，没有任何的资金限制。“我们没有任何资金限制。国家和政府正在提供军队所要求的一切。”

他重申，俄罗斯将实现其在乌克兰展开的军事行动的所有目标，并称赞俄士兵正像英雄一样战斗。

不过，他也承认俄军在某方面的不足，呼吁俄军领袖在使用无人机方面作出改进，并为士兵配备更好的医疗包、口粮、鞋子和防弹衣。

他声称，北约正在利用它全部的能力对付俄罗斯，并敦促俄军将领借鉴他们在叙利亚和乌克兰战役中所获得的战斗经验。

另一方面，俄国防长绍伊古则提议，将俄罗斯军队的规模增加到150万名军人，普京表示认同。

他还建议提高俄国强制服兵役的年龄范围，以涵盖21岁至30岁的俄国公民。目前的俄国法律规定，当地18岁至27岁的俄国人有可能被征召服役，尽管普京曾多次表明这些人不会被派往乌克兰作战。