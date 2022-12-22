泽连斯基访美寻求加强支持抗俄 拜登宣布增援18.5亿美元

（早报讯）美国总统拜登星期三（12月21日）在白宫欢迎乌克兰总统泽连斯基到访。在俄罗斯入侵乌克兰以来的首次出访行程中，泽连斯基寻求加强美国对乌克兰抵御俄罗斯的支持。

彭博社报道，华盛顿当地时间星期三下午2时许（新加坡时间星期四凌晨3时），拜登和第一夫人吉尔·拜登在白宫南草坪迎接泽连斯基。这名乌克兰领导人的这次旋风之旅，将以星期三晚间向美国国会发表讲话作为结束。

拜登在椭圆形办公室对泽连斯基说：“300天，令人很难相信。”他指的是俄罗斯入侵乌克兰至今的日子。

拜登指出，俄罗斯总统普京试图“将冬季作为武器”，用导弹和无人机轰炸乌克兰的民用基础设施，包括电力、供暖和供水。他说，对于俄乌冲突，美国寻求实现“公正的和平”。

泽连斯基用英语对拜登说，有了美国的支持，乌克兰控制了战争局势。他感谢拜登的“大力支持和所发挥的领导作用”，但警告说“战争还没有结束”。

拜登政府星期三宣布向乌克兰提供18.5亿美元（约24.9亿新元）的额外军事援助，包括爱国者导弹系统，以帮助乌克兰今冬加强防御。

拜登与泽连斯基将在会谈时讨论战场战略、对俄罗斯的制裁和出口管制，以及经济、能源部门和人道主义援助。

泽连斯基在与拜登举行会晤和新闻发布会后，将于星期三晚间向美国国会发表讲话。一些共和党人对美国继续支持乌克兰已经表示质疑，甚至直接表示反对。