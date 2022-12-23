普京称希望结束乌克兰战争 布林肯：俄对外交途径没有真正兴趣

（早报讯）俄罗斯总统普京说，俄罗斯希望结束乌克兰战争，他还说，要结束这场战争将不可避免需要通过外交途径来解决。谈到美国将为乌克兰提供爱国者导弹，普京说，这无助于解决俄乌冲突或阻止俄罗斯实现目标。

路透社报道，普京是在美国总统拜登在白宫接待了乌克兰总统泽连斯基后发表谈话。拜登向泽连斯基承诺，美国将继续且坚定不移地支持乌克兰。

普京星期四（12月22日）在莫斯科向媒体说，爱国者导弹“已相当老旧”，莫斯科会有应对方案；他同时也说，俄罗斯希望结束乌克兰战争。

“我们的目标不是转动军事冲突的飞轮，正好相反，我们要的是结束这场战争。”

普京说：“我们将尽全力让这一切结束，当然是越快越好。”

不过，美国国务卿布林肯认为，俄罗斯对于结束乌克兰战争没有真正的兴趣。

布林肯在星期四的一个新闻发布会上说：“从根本上讲，俄罗斯目前对有意义的外交途径没有任何兴趣。”

白宫发言人柯比也认为普京“完全没有表现出愿意谈判”结束战争的迹象。

柯比在线上简报会上说：“恰恰相反，他（普京）在地面和空中的一切行动都表明，他要继续对乌克兰人民施加暴力”，“使战争升级”。

柯比重申，美国总统拜登对与普京的会谈持开放态度，但前提是普京必须“展现认真参与谈判的态度”，而且拜登只会在与乌克兰及美国盟友协商后才会与普京对话。