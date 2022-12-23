朝鲜外交部猛批日媒称朝鲜向俄提供军用物资

（早报讯）朝鲜外交部猛烈批评日本媒体有关朝鲜通过铁路向俄罗斯提供军用物资的报道。美国白宫已确认，朝鲜已完成向俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团的初步武器交付。

韩联社报道，朝鲜外交部发言人星期五（12月23日）回答朝中社提问时说，日媒有关朝鲜向俄罗斯提供军用物资的报道为造谣抹黑，是最为荒诞无稽的媒体炒作，不值得置评。朝俄进行“武器交易”的说法纯属无中生有，朝方一贯坚持在有关问题上的原则性立场。

朝鲜外交部发言人称，国际社会部分动机不纯的势力出于各种目的，炒作“朝俄武器交易”之说，奉劝有关各方勿被此类说法迷惑，转向关注美国向乌克兰提供各类杀伤性武器酿成流血惨剧的犯罪行为。

日本《东京新闻》星期四报道称，11月20日装载炮弹等武器的列车从朝鲜东北部的罗先特别市豆满江站出发，开往俄罗斯滨海边疆区哈桑站。报道称，朝方曾与俄方开展长达数月的军售谈判，炮弹、火箭弹等军火销售规模达数百万美元。朝方用铁路运输武器尚属首次。

另外，美国白宫国家安全委员会发言人柯比星期四说，俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团（Wagner Group）正在全球范围内寻找武器供应商，为它在乌克兰的军事行动提供支持。

柯比确认朝鲜已经完成向瓦格纳集团的初步武器交付，这批军备的费用由瓦格纳集团支付。