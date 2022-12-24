普京首称入侵乌行动为“战争” 美促他面对现实结束战争

（早报讯）俄罗斯总统普京本周首次把入侵乌克兰的行动称为“战争”，美国嘲讽地呼吁普京再接再厉，面对现实从乌克兰撤军以结束这场战争。

法新社报道，自普京2月24日下令入侵乌克兰，俄罗斯官方一直称之为乌克兰“特别军事行动”，还颁布了一项法律，对以“战争”这“误导性术语”称乌克兰行动定为罪行。

但在星期四（12月22日）的一个新闻发布会上，普京自己用了“战争”一词，称希望尽快结束乌克兰战争。

对此，美国国务院一发言人星期五（12月23日）说：“自2月24日以来，美国和世界其他国家都知道，普京对乌克兰的‘特别军事行动’是一场无端、毫无道理的战争。终于，过了300天之后，普京称它为战争，这本来就是。”

“作为面对现实的下一步，我们敦促他结束这场战争，从乌克兰撤军。”

不过，美国国务院认为，无论普京用什么术语来形容乌克兰战争，“俄罗斯对一个主权邻国的侵略，已经导致了死亡、破坏和流离失所。”

“毫无疑问，乌克兰人民无法从普京说出一个显而易见事实而得到任何安慰，因为普京发动的这场战争而痛失成亲人的成千上万个俄罗斯家庭，也没有得到一丝安慰。”

本月早些时候，俄罗斯一法院判处俄罗斯反对派政治人物亚辛(Ilya Yashin)八年半监禁，罪名是他发表关于乌克兰战争的“虚假信息”。

亚辛指乌克兰首都基辅附近城镇布查发生了一场“大屠杀”。在俄军撤离布查后，乌军在当地发现了身穿便衣、双手被反绑、身上满布子弹的乌克兰居民遗体。

另一俄罗斯反对派议员尤费列夫（Nikita Yuferev）在普京称乌克兰军事行动为“战争”后说，他正在寻求对普京采取法律行动，因为普京散布这个军事行动为“战争”的假新闻。