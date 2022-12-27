空军基地疑遭乌克兰无人机闯入 暴露俄空防漏洞

（早报讯）一架据信是乌克兰的无人机进入俄罗斯领空数百公里，在莫斯科一战略轰炸机机场引发致命爆炸，暴露了俄罗斯的空防漏洞。

路透社报道，莫斯科星期一（12月26日）说，俄军在萨拉托夫地区（Saratov）的恩格斯（Engels）空军基地击落一架乌克兰无人机，引发爆炸，并导致三名俄军死亡。

而乌克兰依照它对俄罗斯境内事件的一贯政策，并没有对恩格斯无人机事件置评。

恩格斯空军基地位于莫斯科东南方约730公里，距离乌克兰前线数百公里。

莫斯科轰炸机近几个月持续攻击乌克兰民用基础设施，基辅称恩格斯空军基地是俄军轰炸机的主要机场。作为俄罗斯长期战略威慑的一部分，这些轰炸机具备发射可携带核弹头的导弹能力。

虽然俄罗斯国防部在星期一的声明中说，没有军机在无人机袭击中受损，但俄罗斯和乌克兰的社交媒体账户称，有几架军机被毁。路透社无法独立核实这些报道。

12月5日，俄罗斯指责乌克兰对恩格斯和梁赞（Riazan）地区的另一个空军基地发动了无人机袭击，这广被视为俄罗斯防空系统一令人蒙羞的缺口，恩格斯军用机场再次遇袭，暴露了莫斯科尚未填补这一漏洞。

俄罗斯总统普京星期一在圣彼得堡与其他前苏联国家领导人举行峰会时发表了电视讲话。普京在讲话中没有直接提及乌克兰战争，但他说，对欧亚地区的安全与稳定的威胁正在增加。

另一方面，乌克兰总统泽连斯基在他的例行夜间视频讲话中说，顿巴斯地区前线的局势“艰难且痛苦”，需要全国“全力和专注一致”的应对。

他也透露，由于俄罗斯把乌克兰的能源基础设施视为打击目标，至今仍有900万乌克兰民众无电力供应。