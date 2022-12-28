金正恩提出明年增强军力的核心目标

（早报讯）朝鲜最高领导人金正恩在朝鲜劳动党会议上，提出该国在2023年加强军力的核心目标。

据朝中社星期三（12月28日）报道，朝鲜劳动党第八届中央委员会第六次全体会议扩大会议星期二（27日）进入第二天，金正恩在会上提出上述核心目标。

金正恩在报告中指出，在半岛局势面临新的挑战、国际政治局势严峻的情况下，表明了“党和政府必须彻底遵守的外交事务原则和对敌斗争方向，以保护主权和捍卫国家利益”。

“为应对政治局势的不同波动，提出了在2023年大力加强自卫能力的新核心目标”。

报道并未详细介绍金正恩提出的核心目标。据观测，他可能提及“五大国防课题”等高强度核武装举措。

朝鲜曾在去年1月召开的劳动党第八次代表大会上提出五大核心课题，分别是研制高超音速导弹、制造超大型核弹头、提升1万5000公里射程内的打击精度、研制采用固体燃料火箭发动机的洲际弹道导弹，以及研制核潜艇及潜射核战略武器。

韩联社报道，韩国统一研究院朝鲜研究室主任洪珉分析指出，朝鲜可能将积极弥补劳动党八大提出的课题中落实不力的部分。会上可能讨论实现战术核武多元化、推动洲际导弹向固体燃料转型、扩充中程弹道导弹阵容、发射侦察卫星等事宜。

鉴于朝鲜将美国与中俄之间的对抗格局视为“新冷战”和“多极化”，金正恩的上述发言暗示将继续奉行加剧与韩美矛盾和对抗的政策。洪珉指出，朝鲜所谓“对敌斗争”常用于指称对韩路线，由此可见，朝方并无重返对话或改善关系的意愿。因此，朝方明年采取强硬姿态的可能性增大。