马国将调查“不怕死情侣”默迪卡118大楼攀顶

（早报讯）来自俄罗斯的“不怕死情侣”比尔库斯和妮科劳，攀爬马来西亚最高楼默迪卡118大楼事件继续发酵。当局开始调查他们最近在社交媒体发布的照片与视频，并准备追究其法律责任。

在吉隆坡兴建中的默迪卡118大楼，预计明年中完工。它到时将以678.9米的高度成为全球第二高楼，仅次于迪拜830米高的哈利法塔。默迪卡118大楼的发展商是马国政府属下国民投资机构（PNB，简称国投）的全资子公司“国投默迪卡创投公司”（PNB Merdeka Ventures，简称国创）。它的建设成本约50亿令吉（约15亿5000万新元）。

国创星期四（12月29日）发文告说，默迪卡118大楼是仍在进行建筑工程的活跃工地，因此安全是重中之重。“大楼作为私人房地产，将追究擅闯者的法律责任。”

吉隆坡副总警长雅哈星期三（28日）告诉媒体，警方将传召这对情侣到警局录供，并援引非法入侵建筑物的罪名调查此案。

比尔库斯和妮科劳号称“不怕死情侣”。他们经常在社交媒体Instagram张贴他们在世界各地的建筑物顶端秀恩爱，或各种危险动作的照片。据他们发布的照片，他们曾徒手攀爬香港、中国、俄罗斯、泰国和法国的摩天大楼，攀爬过程中没有使用任何安全器材。

他们星期三在社交媒体发布在默迪卡118大楼顶端的照片后，引起网民质疑造假。他们隔天（29日）再发布更多照片与视频，以证明确实在这栋大楼“攻顶”成功。一些网民因此质疑默迪卡118大楼的保安措施。