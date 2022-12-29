普京：将加速建造各类舰艇 以保护国家安全和海洋利益

文 /
范晓琪

发布 / 2022年12月29日 10:42 PM

更新 / 2022年12月29日 10:57 PM

据克里姆林宫网站消息，普京星期四（12月29日）以在线视频方式出席在俄罗斯不同地区举行的海军舰艇入列升旗仪式和下水仪式。（法新社）
据克里姆林宫网站消息，普京星期四（12月29日）以在线视频方式出席在俄罗斯不同地区举行的海军舰艇入列升旗仪式和下水仪式。（法新社）

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（早报讯）俄罗斯总统普京说，俄罗斯将提升各类海军舰艇的建造速度和数量，配备现代化武器，以保护国家安全和海洋利益。

中新社报道，普京星期四（12月29日）参加俄海军系列舰艇入列升旗仪式和下水仪式时指出，当天入列俄海军的“苏沃洛夫大元帅”号战略核潜艇配备“布拉瓦”洲际弹道导弹，将显著提升俄海基战略核力量的战斗力。

据克里姆林宫网站消息，普京当天以在线视频方式出席分别在俄罗斯北德文斯克、波罗的斯克、符拉迪沃斯托克举行的“苏沃洛夫大元帅”号核潜艇、“阿纳托利·什列莫夫”号扫雷艇、“冰雹”号小型导弹舰的入列升旗仪式和“沙皇亚历山大三世”号核潜艇下水仪式。

这些新式舰艇配备现代导航、通信和声呐系统、高精度武器和机器人设备等。其中“苏沃洛夫大元帅”号和“沙皇亚历山大三世”号核潜艇为俄罗斯“北风之神－A”级战略核潜艇。

普京强调，将在现行国家军备计划框架内，再建造四艘此类潜艇，可确保俄罗斯未来数十年内的国家安全。

他也说，“冰雹”号小型导弹舰属于俄罗斯新一代舰艇型号，这个级别的导弹舰在参加叙利亚军事任务和特别军事行动中，表现优异。“阿纳托利·什列莫夫”号新一代扫雷艇是俄罗斯所研发最成功的型号之一，未来俄罗斯计划再建造10艘该级别的扫雷舰艇。

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