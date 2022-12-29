普京：将加速建造各类舰艇 以保护国家安全和海洋利益

（早报讯）俄罗斯总统普京说，俄罗斯将提升各类海军舰艇的建造速度和数量，配备现代化武器，以保护国家安全和海洋利益。

中新社报道，普京星期四（12月29日）参加俄海军系列舰艇入列升旗仪式和下水仪式时指出，当天入列俄海军的“苏沃洛夫大元帅”号战略核潜艇配备“布拉瓦”洲际弹道导弹，将显著提升俄海基战略核力量的战斗力。

据克里姆林宫网站消息，普京当天以在线视频方式出席分别在俄罗斯北德文斯克、波罗的斯克、符拉迪沃斯托克举行的“苏沃洛夫大元帅”号核潜艇、“阿纳托利·什列莫夫”号扫雷艇、“冰雹”号小型导弹舰的入列升旗仪式和“沙皇亚历山大三世”号核潜艇下水仪式。

这些新式舰艇配备现代导航、通信和声呐系统、高精度武器和机器人设备等。其中“苏沃洛夫大元帅”号和“沙皇亚历山大三世”号核潜艇为俄罗斯“北风之神－A”级战略核潜艇。

普京强调，将在现行国家军备计划框架内，再建造四艘此类潜艇，可确保俄罗斯未来数十年内的国家安全。

他也说，“冰雹”号小型导弹舰属于俄罗斯新一代舰艇型号，这个级别的导弹舰在参加叙利亚军事任务和特别军事行动中，表现优异。“阿纳托利·什列莫夫”号新一代扫雷艇是俄罗斯所研发最成功的型号之一，未来俄罗斯计划再建造10艘该级别的扫雷舰艇。