印尼解除所有防疫措施 暂不对来自中国旅客设限

（早报讯）印度尼西亚从星期五（12月30日）起取消所有还在执行的冠病防疫措施，包括室内口罩令，因为印尼多数人口体内已有冠病抗体。至于中国旅客入境规定方面，印尼政府目前没有计划更改，但有官员指未来情况仍有待观察。

印尼政府至今未计划改变来自中国的旅客的入境规定。但据国家灾害管理局透露，中国旅客入境管制仍可能会有调整。台湾中央通讯社引述管理局发言人穆哈里（Abdul Muhari）对印尼媒体的讲话说：“也许卫生部会观察一下。”

他解释道，目前外国旅客入境仍必须检查体温、症状和是否完整接种疫苗，若有症状的旅客则必须进行检测，并补充称“卫生部及交通部仍特别关注国外的疫情动态”。

法新社报道，印尼总统佐科在记者会上说：“印尼将不再限制集会和人员流动。”他说，主要的流行病指标已“低于”世界卫生组织的标准。

佐科说，当局是根据最新的感染资料做出这个决定。但他警告，即使口罩令已解除，人们仍应保持警惕，他敦促他们继续在室内和人群中戴口罩。

中国通讯社报道，印尼此前已取消对至少接种过一剂冠病疫苗追加剂的人实施行动限制，但当局仍要求民众在室内戴口罩，进入多数公共场所时也得使用冠病追踪应用程序。

根据印尼卫生部数据，当地六岁以上两针的接种率近75%，近日病例回落至每日少于1000起，住院和死亡人数亦相对较低。