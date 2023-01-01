元旦午夜刚过 乌克兰遭无人机袭击全国警报响

（早报讯）2023年元旦午夜刚过，乌克兰遭无人机袭击，首都基辅和周边地区传出爆炸声，全国境内再次响起空袭警报。

路透社星期天（1月1日）报道，基辅市长克利奇科说，基辅州和基辅市多地遭到俄罗斯无人机袭击，指当地的防空系统正在运转，提醒市民做好安全防护，不要忽视防空警报。

据乌克兰政府部门的消息，当地时间1日零时40分左右（新加坡时间1日清晨6时40分），乌克兰全境拉响防空警报。大约在一小时后，基辅市第聂伯河左岸和基辅市郊布罗瓦雷方向陆续传来强烈爆炸声。

克利奇科补充说，一枚被乌克兰防空系统摧毁的导弹损坏了市中心的一辆汽车，但暂未出现人员伤亡。

基辅军事管理部门则说，有23个俄罗斯发射的“空中物体”被摧毁。

据悉，南部赫尔松地区和北部日托米尔（Zhytomyr）地区也出现了非官方的爆炸报道。

乌克兰官方尚未公布本次袭击的具体细节和伤亡情况。

此前一天，乌克兰全国境内星期六（12月31日）也响起了空袭警报，基辅传出至少10次爆炸声，造成至少一死11伤。

乌克兰总统泽连斯基同日向乌国人民发出新年期许，称唯一的愿望是赢得胜利。他重申，乌克兰将继续为自由而战，并誓言将把“被夺走的东西拿回来”。

泽连斯基说：“我想祝愿我们所有人一件事——胜利。而这是最主要的事情，是所有乌克兰人的愿望……我们准备为它（自由）而战，这就是为什么我们每个人都在这里。”

俄罗斯总统普京则在新年讲话中，号召人民支持正在乌克兰作战的俄国部队。