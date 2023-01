(早报讯)一艘配备高超音速巡航武器的俄罗斯军舰,在挪威海举行演习。

路透社报道,俄罗斯国防部星期二(1月10日)发表声明说:“‘苏联戈尔什科夫海军上将’号(Admiral of the Fleet of the Soviet Union Gorshkov)的俄罗斯海军,在挪威海进行了防空演习。”

上星期,俄罗斯总统普京派遣这艘配备了新一代高超音速巡航导弹的护卫舰到大西洋,旨在向西方发出信号,表明俄罗斯不会在乌克兰战争中退缩。