攀爬默迪卡118俄籍情侣已离境 呼吁马国“别浪费资源找我们”

（早报讯）日前攀爬马来西亚最高大楼默迪卡118的俄罗斯“不怕死情侣”贝尔库斯和尼科劳，对外宣称已经离开马来西亚，并呼吁马来西亚执法当局“别浪费资源”寻找他们。

星洲网星期三（1月11日）报道，俄罗斯网络红人贝尔库斯（Ivan Beerkus）在Instagram贴文说，他知道马来西亚执法单位正“敲锣打鼓”，通缉他和他的伴侣尼科劳（Angela Nikolau）。他说：“我们已经回国了，执法单位不必浪费资源找我们。”

贝尔库斯说，他们是合法进入马来西亚。

“我们成功攀爬上118摩天大楼后就离开马来西亚。不要浪费你们的国家资源在境内寻找我们。我们早就离开了。”

贝尔库斯说：“对我们而言，攀爬118是一项挑战我们自己和能力的行为，过后在社媒平台公布这件事，主要是与人们分享我们那一刻的激动心情。”

他说：“如果你们有同感，我会感到自豪。”

贝尔库斯和尼科劳12月28日及29日在社媒平台分享成功“攻顶”的照片和视频。（取自贝尔库斯Instagram）

他还说，默迪卡118的建筑工地有严谨的保安措施，他因此必须做出“周全的安排”，但他不能在短期内分享他所谓的“周全安排”。

贝尔库斯和尼科劳12月28日及29日在社媒平台分享成功“攻顶”的照片和视频，其中一张是尼科劳坐在默迪卡118尖顶边沿的自拍照，一些网民因此质疑默迪卡118的保安措施。

马国当局随即展开调查，准备向这对情侣追究法律责任。发展商“国投默迪卡创投公司”也在12月29日发文告说，将追究擅闯默迪卡118者的法律责任。

默迪卡118号称是全球第二高摩天大楼，预计将在今年内竣工。