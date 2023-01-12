印尼肃贪委正式拘押巴布亚省长

（早报讯）印尼肃贪委员会星期三（1月11日）以涉嫌贪污受贿罪正式拘押巴布亚省省长卢卡斯。

据印尼媒体当天披露的画面，卢卡斯已穿上橙色囚服并戴上了手铐。

印尼肃贪委员会主席菲尔利·巴胡里(Firli Bahuri)当天在印尼陆军总医院举行的新闻发布会上通报，委员会怀疑卢卡斯收受了多家承包商的100亿印尼盾（约86万新元）酬金，这些酬金与他的履行省长职务有关。卢卡斯因健康原因，正在印尼陆军总医院进行临时治疗。

１月10日中午，卢卡斯在巴布亚省会查亚普拉市的一家餐馆吃午餐时，被印尼肃贪委员会逮捕。随后，他在巴布亚省警察厅特警总部短暂停留后，由特警押护前往机场，之后被押送至雅加达。抵达雅加达后，他在印尼肃贪委团队看护下在陆军总医院进行身体检查。印尼肃贪委发言人透露，委员会在巴布亚省警方、情报部门和当地安全部队协助下逮捕卢卡斯。

印尼总统佐科对卢卡斯被逮捕作出回应称，所有公民在法律面前一律平等，必须尊重执法部门的法律程序。

印尼肃贪委员会早前已以涉嫌贪污巨额资金为由将卢卡斯列为贪污案嫌犯，并多次传召他到肃贪委总部接受调查，卢卡斯均以身体有病、不宜前往雅加达为由拒绝。印尼肃贪委不得不派员前往巴布亚省调查，但他的住所被数百名支持者看守着，肃贪委办案人员工作受阻挠。

据菲尔利介绍，到目前为止，印尼肃贪委已搜查了巴布亚、雅加达、茂物、唐格朗、巴淡岛和苏加武眉等地与这项案件有关的六个地点，没收了包括金条、黄金首饰和豪华汽车在内的价值数十亿印尼盾的资产。

印尼政治、法律和安全事务统筹部长马福德当天在雅加达说，卢卡斯被拘押后，印尼政府将另外任命巴布亚省代理省长。