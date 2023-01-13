俄军宣布拿下索莱达尔 乌总统否认

（早报讯）俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团创始人普里戈津星期四（1月12日）宣布，“解放”乌克兰东部城镇索莱达尔。

普里戈津说：“我再次确认，索莱达尔的领土已从乌军手中完全解放，并被清扫干净。平民已撤出。俄军已消灭了500名不愿投降的乌克兰军人。”

俄总统新闻秘书佩斯科夫星期四在记者会上表扬俄军拿下索莱达尔（Soledar），他说：“这是奋不顾身的英勇行为”。俄罗斯国防部星期三（11日）发布消息称，俄军控制了索莱达尔的外围定居点，同时还在北部和南部对索莱达尔实施封锁。

不过，乌克兰并不承认索莱达尔失守。乌总统泽连斯基星期三晚间发表视频讲话称，索莱达尔的战斗仍在继续，顿涅茨克方向的战斗仍在继续。现在俄罗斯及其宣传者在散布“关于占领索莱达尔的谣言”。

他说：“目前，索莱达尔几乎被俄军完全摧毁，当地的战斗仍在继续。我们正在加强当地防御，我们的潜力正在增长。西方提供的坦克将把我们的作战潜力提高到新水平。”

据乌通社报道，泽连斯基星期四就前线局势召开最高统帅部会议，指示迅速向顿涅茨克地区巴赫穆特和索莱达尔方向的乌军提供一切所需。

与会者详细讨论了巴赫穆特和索莱达尔的前线情况，泽连斯基听取了报告，并强调必须“迅速、不间断地提供一切必要的物资和弹药，满足该方向上部队的需求”。

泽连斯基在星期四（12日）发布的视频讲话中称索莱达尔和巴赫穆特是“头号问题”，已就应对方式、增援、即将采取的行动等问题进行研究。

乌克兰总统顾问波多利亚克星期三（11日）告诉法新社，如果获得更多西方武器，特别是远程导弹和重型坦克，乌克兰将能够在2023年赢得战争，否则，战争将持续“几十年。他谈到目前索莱达尔正在发生“最血腥的”战斗，并说“只有射程超过100公里的导弹才能让我们显著加速解除对我们领土的占领”。