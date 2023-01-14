数千名印尼工人聚集首都 抗议总统紧急条例

（早报讯）数千名工人星期六（1月14日）在印度尼西亚首都雅加达举行集会，呼吁议会拒绝总统佐科上个月签署的紧急条例。批评人士称，这项总统令将削弱雇员的权利和环境保护。

路透社报道，印尼总统佐科以2023年全球经济的不确定性为由，在12月30日签署了紧急条例以取代受争议的《创造就业综合法》。

佐科在2020年11月签署了《创造就业综合法》（俗称“新劳工法”），修订了包括劳工法在内的70多项相关条文，希望改善印尼的投资环境，吸引更多外资。然而，印尼法院于2021年11月25日裁定《创造就业综合法》的部分条文制定时有程序上的疏失，下令政府两年内修正，否则这将被视为“永久违宪”。

一名38岁的示威者达玛·潘卡·穆利亚称，这项紧急条例是政府为确保实施新劳工法而采取的策略。他说，这项条例降低工人福利、减少劳动保护，并在农业问题、环境及保护妇女方面造成广泛的影响。“创造就业应该与工人的福利改善相一致，但这项紧急条例与之背道而驰。这就是为什么我们反对它。”

示威者举着“向外包说不”的横幅，还有一些人举着“拒绝创造就业的紧急法令，因为没有紧急状况”的标语。

59岁的示威者佐赫·里奥诺说，这项紧急条例将导致工人容易被解雇，得到的遣散费也会降低，因此带来了不确定性。

印尼议会副议长本周说，议会将评估这项紧急条例的合法性。