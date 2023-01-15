印尼儿童吃液氮零食致胃部烧伤 政府促家长提高警惕

（早报讯）印度尼西亚有多名儿童因食用液氮零食，出现胃部被烧伤等症状。当局敦促家长提高警惕，并命令地方卫生机构加强对相关食品的监控。

《雅加达邮报》星期六（1月14日）报道，近几个月以来，许多印尼儿童喜欢在社交媒体上传食用液氮零食“chiki ngebul”后，嘴里冒出白雾的视频。但食用液氮食品带有一定风险，部分儿童因此出现严重胃痛、皮肤冻伤、头晕、恶心和呕吐等症状。

印尼卫生部环境卫生主任马鲁夫（Anas Ma'ruf）说，仅在2022年，印尼就出现了九起儿童食用液氮零食后出现不适的病例；但在2022年前三年里，印尼并未出现相关病例。

2022年12月，一名四岁儿童在食用液氮零食后出现严重的胃痛，后经检查发现，儿童的胃部被液氮灼伤，出现了两厘米的撕裂伤，必须进行手术。

马鲁夫说，“液氮（可达到）零下190摄氏度的温度，因此，如果它接触到皮肤，就会造成冻伤或冷烧伤.……如果吸入和吞下（大量）液氮，或导致呼吸道和消化道出现问题。”

为了防止出现更多与食用“chiki ngebul”有关的健康问题，印尼卫生部指示地区行政部门和卫生机构监督民众使用液氮食品。

印尼当局虽未直接颁布销售禁令，但表明不鼓励街头小贩和商贩销售相关产品。