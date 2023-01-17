俄当局再次宣布已控制索莱达尔

（早报讯）俄罗斯在乌克兰东部顿涅茨克地区设立的政府部门，星期二（1月17日）再次宣布已经控制了乌克兰盐矿小镇索莱达尔。同日，俄罗斯国防部通报，国防部长绍伊古视察了在乌克兰的一个俄罗斯军事总部。

综合路透社和法新社报道，俄罗斯当局在Telegram应用上说：“在顿涅茨克人民共和国境内，俄罗斯军队解放了索莱达尔（Soledar）。”

俄罗斯星期五（13日）称，俄军队已经控制索莱达尔，但乌克兰总统泽连斯基说，乌军仍在索莱达尔和其他东部城镇战斗。

另一方面，俄罗斯国防部星期二发表声明说，防长绍伊古在位于乌克兰某处的俄罗斯“东方”（Vostok）集团总部，听取了指挥官的情况汇报和其他编队指挥官关于“战斗任务进展”的汇报。声明未说明这一总部的地点。

俄罗斯国防部发布的一段视频显示，绍伊古亲自并通过视频通话与军事指挥官举行会议。参加视频通话的有俄罗斯总参谋长格拉西莫夫（Valery Gerasimov），他最近被安排负责俄罗斯在乌克兰的部队。

视频还显示绍伊古向军人颁奖。绍伊古向军人说：“你们有尊严地服务，保护我们的祖国，帮助那些需要帮助的人，做一切事情来更接近胜利日那天。”

俄国防部说，绍伊古12月两次访问了“特别军事活动”地区，包括视察前线部队。