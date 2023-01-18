印尼官员预计新首都27亿美元住房项目 第二季破土动工

（早报讯）印度尼西亚新首都努山达拉（Nusantara）的公务员住房项目，预计将在今年第二季破土动工，为超过万名公务员打造新家园。

路透社报道，努山达拉新首都管理局局长班邦（Bambang Susantono）星期二（1月17日）晚上在世界经济论坛一个直播活动中透露，印尼新首都管理局正为这个总值27亿美元（约35.7亿新元）的计划，与三个私人开发商进行磋商。

这三个开发商分别是中国CCFG Corp和Risjadson Brunsfield Nusantara组成的财团（CCFG-RBN）、韩国土地与房产公司（Korea Land and Housing Corp），以及印尼开发商全宝集团（Summarecon Agung）。

班邦说，印尼政府将与私营企业组成合作伙伴，为约1万4500名公务员、军人和警察，建造184座公寓。据他介绍，CCFG-RBN财团将获得其中最大的一笔合同，项目总值21亿美元。

班邦说：“希望在第二季度，我们就能看到其中一些工程开始动工。”

CCFG-RBN财团和全宝集团没有立即回应路透社的询问，路透社也无法与韩国土地与房产公司取得联系。

印尼总统佐科在2019年8月宣布，将斥资340亿美元把首都从雅加达迁往婆罗洲东加里曼丹省。新首都第一阶段搬迁计划将于2024年开始，整个建都工程预计2045年完成。

据印尼政府估计，届时努山达拉的居民将多达190万人，是巴厘巴板人口的两倍多，将为婆罗洲的中心地带引来一波人类和工业活动。

努山达拉的基础工程已在去年7月动工，今年料将加快步伐。但环保人士警告，新首都的建设将加速森林砍伐，恐将引发一场巨大的生态灾难。努山达拉毗邻两个自然保护区，离猩猩和长鼻猴等极度濒危森林物种的栖息地也很近。