乌克兰内政部长在直升机坠毁事件中死亡

（早报讯）一架直升机星期三（1月18日）在乌克兰基辅郊外坠毁，造成至少16人死亡，包括乌克兰内政部长莫纳斯蒂尔斯基。

综合路透社和法新社报道，乌克兰总统办公室副主任季莫申科说，直升机在基辅外的布罗瓦里镇（Brovary）坠毁，造成包括乌克兰内政部长莫纳斯蒂尔斯基（Denys Monastyrsky）、其他高级官员、三名儿童在内至少16人遇难。

季莫申科说，另有30人受伤，包括12名儿童，许多人被烧伤。

乌克兰国家警长克莱门科则说，在确认的罹难者中，有九人曾在直升机上。

据社交媒体分享的视频显示，直升机坠毁后，附近一栋大楼冒出熊熊烈火，幸存者纷纷发出惊恐的尖叫声。而东北部布罗瓦里镇一处破损的住宅区里，则出现几具被毯子盖住的尸体。

俄罗斯当局尚未对此作出回应。

乌克兰总理什梅加尔（Denys Shmygal）说，直升机坠毁事件是乌克兰的“巨大损失”，称已指示官员立即成立一个特别小组，对这起事故进行详细的调查。

基辅州州长库勒巴（Oleksiy Kuleba）早些时候在即时通信平台Telegram发文说，一架直升机在基辅郊外的幼儿园和住宅楼附近坠毁，并指悲剧发生时，幼儿园里的老师和孩子们已经撤离。

乌克兰官员说，死者包括两名儿童，另有10人在医院接受治疗。