印尼官员：吸烟危害人口红利

（早报讯）印度尼西亚妇女权益和儿童保护部门官员安金·努祖拉·拉玛指出，吸烟对印尼的人口红利构成严重危害。

印尼安塔拉通讯社星期三（1月18日）援引安金的话报道，欲获得优质人力资源，必须从保护儿童身心健康开始，而吸烟是对印尼人口红利的危害。

安金（Anggin Nuzula Rahma）为儿童健康和教育权利事务组副主任。她星期二（17日）在雅加达举行的一个烟草论坛上公布的检测结果显示，吸烟加剧了一些印尼家庭的贫困，因为父母吸烟的家庭往往会优先购买烟草而不是为家人购买营养食品，导致儿童营养状况不佳，发育迟缓；吸烟还给国家造成巨大的医疗支出负担。

中国新闻社引述报道说，拥有2.7亿人口的印尼，青少年人口数量庞大，在2030年至2045年间拥有巨大的人口红利。但儿童发育迟缓是该国当前急需解决的问题。2021年印尼儿童发育迟缓率高达24%，2022年这一数字预计为21%。人口红利指的是一个国家的劳动年龄人口占总人口比重较大，为经济发展创造了有利的人口条件。

印尼总统佐科星期一（16日）在一次全国会议上，要求各级地方政府将降低儿童发育迟缓率作为工作的优先事项，以保证人力资源质量。印尼政府的目标是到2024年，将儿童发育迟缓率降至14%以下。

去年11月，印尼政府决定自2023年开始大幅上调各类烟草和电子烟消费税，减少印尼民众烟草消费、减少吸烟危害。

印尼财政部长英卓华指出，控制烟草制品消费是为了提高印尼国民健康水平，因为吸烟是导致该国儿童发育迟缓和诱发死亡的重要风险。她说，烟草制品消费已成为印尼贫困家庭仅低于大米的第二大消费支出，超过了民众实际上更需要的鸡蛋、鸡肉、豆腐、豆豉等蛋白质消费。

印尼政府2020年制订的《国家中期发展计划》中，确定至2024年，将10岁至18岁国民吸烟率降低至8.7%以下目标。