研究：仅8.5%的西方公司撤离俄罗斯

（早报讯）瑞士的一项研究显示，尽管西方各国谴责俄罗斯对乌克兰发动战争，但只有少数西方公司放弃了俄罗斯市场。

法新社报道，圣加仑大学（University of St. Gallen）和洛桑MD研究所的研究人员深入研究了自去年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，有多少总部设在欧洲联盟和七国集团（G7）的公司实际上已从俄罗斯撤资。

圣加仑大学星期四（1月19日）发布的声明说，他们的调查结果显示：“许多总部设在这些国家的公司抵御了来自政府、媒体和非政府组织要求他们离开俄罗斯的压力。”

这项研究于上个月由在线社会科学研究网络(SSRN)发布。它发布的是未经科学同行评审的研究报告“预印本”。报告显示，只有不到10％在俄罗斯拥有子公司的欧盟和七国集团企业撤资。

研究报告的联合撰写人尼科洛·皮萨尼（Niccolo Pisani）和西蒙·埃文尼特（Simon Evenett）指出，在俄军进入乌克兰时，1,404家企业在俄罗斯设有2,405家子公司。到了11月下旬，只有120家（约8.5％）撤走至少一家子公司。

圣加仑大学的声明说，这些发现带出的疑问是，“西方公司是否愿意与它们政府视为地缘政治竞争对手的经济体脱钩。”