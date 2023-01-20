俄罗斯：与美国的关系处于历史最低点

（早报讯）俄罗斯说，与美国的关系处于历史最低点，以此否定美国总统拜登任期过半时，两国能够扭转局面的想法。

路透社报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫星期五（1月20日）告诉记者：“不幸的是，双边关系可能处于历史上的最低点。”

佩斯科夫说：“在可预见的未来，（双边关系）没有改善的希望。”

自去年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，本已糟糕的美俄关系进一步恶化。俄罗斯的入侵也促使美国和盟友对俄罗斯经济采取一系列制裁措施。

美国还向乌克兰提供大量的经济和军事援助，引来俄罗斯官员指责美国在这场冲突中发挥了直接作用。尽管美俄之前偶尔有一些外交上的成功，包括涉及美国前海军人员瑞德（Trevor Reed）和篮球明星格里纳的囚犯交换，但高层接触一直很少。

美俄检查原子武器场地的《新削减战略武器条约》（New START）在去年11月临时取消。克里姆林宫则淡化了美国总统拜登和俄罗斯总统普京之间面对面会谈的想法。两位领导人上一次会面，是在2021年6月于瑞士日内瓦。

佩斯科夫说：“过去两年，尽管最初有着与日内瓦有关的微小希望，对双边关系来说非常糟糕。”

克里姆林宫保留了俄罗斯对外情报局局长纳雷什金（Sergei Naryshkin）和美国中央情报局局长伯恩斯进一步会谈的可能性。两人去年11月在土耳其安卡拉进行了会谈。