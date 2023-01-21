美国认定俄雇佣兵组织瓦格纳为跨国犯罪组织

美国白宫国家安全发言人柯比说，美国将俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团（Wagner Group）认定为“跨国犯罪组织”（transnational criminal organization），并将加大对其的制裁打击力度。

综合法新社和路透社报道，柯比星期五（1月20日）在新闻发布会上展示了美国情报部门获得的照片，包括朝鲜向瓦格纳集团提供武器用于其乌克兰行动的照片，并说这支私人军队的实力已可逐渐抗衡俄罗斯正规军。

柯比介绍，由与俄罗斯总统普京关系密切的商人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）创办的瓦格纳集团，在乌克兰有大约5万名战士，其中80%来自监狱服刑人员。

柯比说，展示的照片拍摄于去年11月18日至19日，显示俄罗斯的轨道车进入朝鲜，取走了一车的步兵火箭和导弹，然后返回俄罗斯。

他介绍，美国财政部正在正式指定瓦格纳为跨国犯罪组织，这一认定将允许美国对该组织庞大的全球网络实施更广泛的制裁，并将其与意大利黑手党组织以及日本和俄罗斯的有组织犯罪组织归为一类。

根据美国相关行政命令，被认定为跨国犯罪组织，意味着政府可以冻结瓦格纳的所有美国资产，并禁止美国人向该组织提供资金、货物或服务。

柯比说：“瓦格纳是一个犯罪组织，正在实施广泛的暴行和侵犯人权的行为。我们将不懈地努力识别、瓦解、揭露和锁定那些协助瓦格纳的人。”

柯比还说，美国已经向联合国安理会制裁朝鲜的部门提交了关于瓦格纳购买朝鲜军火的情报，称这一行为直接违反了联合国安理会决议。

此前，朝鲜外交部曾反驳该指控，称相关报道毫无根据，并谴责美国向乌克兰提供致命武器。普里戈任也曾在上个月否认从朝鲜接收武器，并将该报告描述为“流言和猜测”。

据韩联社报道，韩国外交部星期六（1月21日）就美国公开朝鲜与瓦格纳进行军火交易的相关图片并对瓦格纳集团加以制裁一事表示，正与美国就此进行紧密沟通。

韩国外交部官员说，联合国安理会对朝制裁决议禁止朝鲜进行的一切武器交易，韩国政府将着眼于朝鲜此举明显有违安理会决议并予以应对。