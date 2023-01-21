德国拒向乌克兰提供豹式坦克 引盟友强烈反弹

（早报讯）德国星期六（1月21日）拒绝向乌克兰提供德制豹式坦克，引来盟友强烈反弹。

法新社报道，50个国家星期五（1月20日）同意向乌克兰提供价值数十亿美元的军事装备，包括击退俄罗斯军队所需的大量装甲车和弹药。

但德国国防部长皮斯托里奥斯（Boris Pistorius）在美国驻德国拉姆施泰因空军基地告诉记者，尽管期望值提高了，“但当涉及豹式坦克时，我们仍然无法指出何时会作出决定，以及会作出什么样的决定”。

一些盟友星期六支持乌克兰总统泽连斯基的说法，即这些坦克对乌克兰对抗更大的邻国至关重要。三个波罗的海国家的外交部长在一份联合声明中说，他们“呼吁德国现在就向乌克兰提供豹式坦克”，这也是对欧洲最高权力机构罕见的公开批评。

拉脱维亚外交部长林克维奇斯（Edgars Rinkevics）在推文发表声明说，德国需要这么做来阻止俄罗斯的侵略、帮助乌克兰以及迅速恢复欧洲的和平。他说：“德国作为欧洲的领导力量，在这方面负有特殊责任。”

德国一直对派遣豹式坦克，或允许其他国家将这款坦克运送给乌克兰，而犹豫不决。早前有报道称，德国只有在美国也提供自己的坦克时，才会同意这么做。美国则表明，因为在训练和维护方面存在困难，所以无法向乌克兰提供艾布拉姆斯坦克。