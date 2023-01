(早报讯)俄罗斯塔斯社星期一(1月23日)报道,配备新一代高超音速巡航武器的俄罗斯军舰,2月将参加与中国和南非海军联合举行的军事演习。

这是俄方首次确认,配备了“锆石”导弹(Zircon)的戈尔什科夫苏联海军元帅号(Admiral of the Fleet of the Soviet Union Gorshkov),将参加中国与南非的联合海军军演。

报道引述未具名俄罗斯国防消息来源称,戈尔什科夫苏联海军元帅号将航向叙利亚塔尔图斯(Tartus)的后勤支援点,然后参加与中国和南非的军演。

锆石导弹和俄罗斯2019年进入战斗值班的“先锋”(Avangard)高超音速导弹,是俄罗斯高超音速武器库的核心武器。

俄罗斯称,锆石导弹的飞行速度是音速的九倍,射程超过1000公里。