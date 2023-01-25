沉没货船13名船员已获救 济州海警：11人未恢复意识

（早报讯）日本海岸警卫队说，在长崎附近海域倾覆的货船，至今找到了13名船员，还有九人下落不明。

韩国济州地方海警厅早前说，在韩日公海海域沉没的香港注册货船Jin Tian号已找到12名船员，其中11人尚未恢复意识。

韩联社报道，这艘木材运输货船的紧急无线电示位标于星期三（1月25日）凌晨3时07分许（新加坡时间25日凌晨2时07分许）在济州道西归浦市东南方向148.2公里处（韩日公海）发出求救信号。韩国海警赶赴现场时，货船已经完全沉没。

在此之前，货船于凌晨1时45分许发出手动操作的数字选择性呼叫（DSC）遇险信号。据了解，货船船长在凌晨2时41分许与韩国海警通过卫星电话通话，当时决定弃船和让全体22名船员下船，随后通信中断。

济州海警厅与日本海上保安厅正在事故地展开联合搜救行动。经确认，22名船员中有12人被济州海警和其他船只救起，但仅有一人意识清醒。海警还在事发海域分别发现三艘空救生筏和两艘空救生艇，并推测获救的船员很可能被送往长崎。

路透社早前引述日本TBS电视台报道称，货船上22名船员为中国人或缅甸人，船员全部都登上了救生艇。

事故海域当天早上7时的风力为每秒16米，海浪高达3至4米。